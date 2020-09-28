В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 12 октября

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В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 12 октября, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 12 октября
  • РИА Новости

«По решению областного оперштаба в Тюменской области по 12 октября 2020 года включительно продлены ограничения, введённые ранее для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при нахождении в общественном транспорте, такси и при посещении людных мест.

В штабе также уточнили, что граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны соблюдать режим изоляции до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Ранее губернатор Кузбасса продлил ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, до 31 октября.

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