В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 12 октября, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

«По решению областного оперштаба в Тюменской области по 12 октября 2020 года включительно продлены ограничения, введённые ранее для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при нахождении в общественном транспорте, такси и при посещении людных мест.

В штабе также уточнили, что граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны соблюдать режим изоляции до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Ранее губернатор Кузбасса продлил ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, до 31 октября.