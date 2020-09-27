Губернатор Кузбасса продлил ограничения из-за COVID-19 до 31 октября

Губернатор Кузбасса продлил ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, до 31 октября. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удалённый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

«В Кузбассе продлён режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Все действующие ограничения сохранятся в регионе вплоть до 31 октября. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую или дистанционную работу», — говорится в сообщении.

Также губернатор продлил режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса старше 65 лет.

В Московской области людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.