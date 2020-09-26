В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

В Московской области людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в тексте.

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.