В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

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RT
В Московской области людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в тексте.

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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