ФАС организовала проверку импортных продуктов и алкоголя

Федеральная антимонопольная служба России занимается изучением состава импортных алкогольных напитков и продуктов питания на соответствие составам аналогичных товаров в Западной Европе.

Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, составы оригинального товара, продаваемого в Западной Европе и в России, должны быть полностью одинаковыми.

«Химическим методом, органолептическим методом мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании, мы широким гребнем сейчас прошлись, суррогатами», — цитирует его РИА Новости.

Артемьев добавил, что в ведомстве сейчас проверяют импортные алкогольные напитки, в том числе пиво, и продукты питания.

Ранее ФАС обязала Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков.