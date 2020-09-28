ФАС организовала проверку импортных продуктов и алкоголя
- РИА Новости
Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, составы оригинального товара, продаваемого в Западной Европе и в России, должны быть полностью одинаковыми.
«Химическим методом, органолептическим методом мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании, мы широким гребнем сейчас прошлись, суррогатами», — цитирует его РИА Новости.
Артемьев добавил, что в ведомстве сейчас проверяют импортные алкогольные напитки, в том числе пиво, и продукты питания.
Ранее ФАС обязала Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков.