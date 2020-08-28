ФАС обязала Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков

Федеральная антимонопольная служба России потребовала от компании Apple устранить нарушения и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.

Как установила ФАС, осенью 2018 года после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen Time компания «начала ограничивать инструменты и возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля, в результате чего такие приложения потеряли часть важного функционала».

Также обнаружилось, что в документах компании, которыми руководствуются разработчики, есть положения с неоднозначным толкованием и положения, на основании которых Apple может отклонять в своём магазине любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям.

После этого ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке.

«В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям», — говорится в сообщении службы.

Также компанию обязали не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков.

«Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение пяти дней со дня выполнения», — подытожили в ведомстве.

Ранее ФАС России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.

После этого Apple не согласилась с решением ФАС.