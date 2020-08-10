ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений
  • Reuters

Как заявили в ведомстве, американская компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля.

Само правонарушение выразилось в том, что Apple с октября 2018 года вела политику по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля. Из-за этого большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения Screen time («Экранное время») компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — пояснили в ФАС.

Как установила комиссия ведомства, американская компания злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля.

Также Apple ограничила конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств, которые работают под управлением iOS, говорится в сообщении. Кроме того, компания закрепила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям, добавили в службе.

Замруководителя ФАС Алексей Доценко подчеркнул, что доступ в App Store — это единственная возможность для разработчиков распространять свои продукты на операционной системе iOS.

«Крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа к рынку», — указал он.

Дело было возбуждено 8 августа. В «Лаборатории Касперского» заявили о «необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить