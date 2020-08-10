ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.

Как заявили в ведомстве, американская компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля.

Само правонарушение выразилось в том, что Apple с октября 2018 года вела политику по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля. Из-за этого большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения Screen time («Экранное время») компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — пояснили в ФАС.

Как установила комиссия ведомства, американская компания злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля.

Также Apple ограничила конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств, которые работают под управлением iOS, говорится в сообщении. Кроме того, компания закрепила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям, добавили в службе.

Замруководителя ФАС Алексей Доценко подчеркнул, что доступ в App Store — это единственная возможность для разработчиков распространять свои продукты на операционной системе iOS.

«Крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа к рынку», — указал он.

Дело было возбуждено 8 августа. В «Лаборатории Касперского» заявили о «необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple».