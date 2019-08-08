Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple после обращения «Лаборатории Касперского».

В заявлении говорилось о «необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple».

Отмечается, что в то же самое время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

«ФАС России... пришла к выводу, что действия Apple... содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — заявили в ведомстве.

В июле 2017 года ФАС оштрафовала сотрудника российской «дочки» компании Apple за незаконную координацию цен на смартфоны в России. Отмечалось, что «должностное лицо «Эппл Рус» признано виновным в совершении административного правонарушения».