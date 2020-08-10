Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

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Американская компания Apple не согласилась с решением ФАС России, признавшей её нарушителем на рынке приложений.
Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением
  • Reuters

«Мы с уважением относимся к ФАС России, но мы не согласны с её решением и планируем подать апелляцию», — цитирует компанию РИА Новости.

Ранее ФАС России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.

Как заявили в ведомстве, американская компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля.

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