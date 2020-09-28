Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России

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Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции COVID-19, не превышает 2%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России
  • РИА Новости

«Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц — это две инкубации, два инкубационных периода... Распространения внутри школ нет», — отметила Попова.

По её словам, в 55—95% (в зависимости от субъекта) случаях коронавирус у детей протекает в бессимптомной форме.

При этом один ребёнок с коронавирусом может инфицировать до четырёх детей, что является небольшим показателем очаговости, добавила Попова. 

«В качестве примера могу привести острую кишечную инфекцию... там коэффициент очаговости 1:40», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что ведётся постоянный мониторинг состояния здоровья старших школьников, студентов, получающих среднее специальное образование, и студентов вузов.

«Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей COVID-19... И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством COVID-19 не превышает 2% в школах», — сообщила Попова.

Ранее в Минпросвещения заявили, что на конец прошлой недели в России из-за коронавируса было закрыто 94 школы, при этом 34 учебных заведения уже сняли карантин.

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