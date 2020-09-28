Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России
- globallookpress.com
По его словам, всего с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 российских субъектах.
При этом оперативный штаб контролирует каждый подобный случай.
«На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 млн школьников», — приводит слова Кравцова РИА Новости.
Министр отметил, что такая динамика является незначительной и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
Как уточняет ТАСС, ещё 111 школ, согласно данным Минпросвещения, закрыты из-за вспышки сезонной заболеваемости гриппом.
Ранее в Минпросвещения заявили, что не планирует массово переводить школы на дистанционный формат обучения.