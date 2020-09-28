Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

Короткая ссылка
На конец прошлой недели в России из-за коронавирусной инфекции было закрыто 94 школы, при этом 34 учебных заведения уже сняли карантин, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России
  • globallookpress.com

По его словам, всего с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 российских субъектах.

При этом оперативный штаб контролирует каждый подобный случай.

«На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 млн школьников», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Министр отметил, что такая динамика является незначительной и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.

Как уточняет ТАСС, ещё 111 школ, согласно данным Минпросвещения, закрыты из-за вспышки сезонной заболеваемости гриппом.

Ранее в Минпросвещения заявили, что не планирует массово переводить школы на дистанционный формат обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить