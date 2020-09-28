В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений»
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«Предпринимателям, создающим технологичные новинки, «Карта инновационных решений» поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнёров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги», — цитирует НСН заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
На платформе уже представлено более 1,5 тыс. разработок.
Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения: «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология», «Транспорт и мобильность».
У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика.
Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что приём заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продлили до конца октября.