В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений»

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В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений», где можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании.
В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений»
  • Pixabay

«Предпринимателям, создающим технологичные новинки, «Карта инновационных решений» поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнёров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги», — цитирует НСН заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

На платформе уже представлено более 1,5 тыс. разработок.

Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения: «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология», «Транспорт и мобильность».

У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика.

Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что приём заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продлили до конца октября.

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