Песков оценил ситуацию с выплатами работающим с коронавирусом врачам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выплатами работающим с коронавирусом врачам. По его словам, со случаями невыплат будут разбираться.

«Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о том, что в регионах прошли пикеты медработников, которые жалуются на неисполнение поручений по коронавирусным выплатам.

Песков отметил, что такие ситуации являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мишустин также подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда кабмина будет выделено более 5 млрд рублей на эти цели.