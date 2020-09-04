Участвующие в борьбе с COVID-19 работники получат новые выплаты
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, помогающие больным COVID-19 или задействованные в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда.
В правительстве пояснили, что речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
«Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем», — говорится в сообщении.
Мишустин также подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда кабмина будет выделено более 5 млрд рублей на эти цели.