Кабмин утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней

Правительство России утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил глава кабмина, программа рассчитана на 15 лет и ориентирована на то, чтобы как можно больше людей могли регулярно делать прививки от разных инфекций.

Ранее сообщалось, что Минздрав завершил подготовку концепции программы по модернизации инфекционной службы.

Она предполагает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики таких болезней, обновление инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научно-практического центра.