Около 20 школьных классов на Камчатке ушли на карантин из-за COVID-19

Почти 20 классов в разных школах на Камчатке перевелись на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом.

«В связи с этим у нас 19 классов в разных школах точечно находятся на карантине», — цитирует РИА Новости врио заместителя председателя правительства региона Викторию Сивак.

Она отметила, что общее число учащихся, переведённых на дистанционное обучение, составляет 734 человека.

По её словам, в учебных организациях было зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России на сегодняшний день на дистанционное обучение переведено около 95 школ.