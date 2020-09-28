Около 20 школьных классов на Камчатке ушли на карантин из-за COVID-19
- АГН «Москва»
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«В связи с этим у нас 19 классов в разных школах точечно находятся на карантине», — цитирует РИА Новости врио заместителя председателя правительства региона Викторию Сивак.
Она отметила, что общее число учащихся, переведённых на дистанционное обучение, составляет 734 человека.
По её словам, в учебных организациях было зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что в России на сегодняшний день на дистанционное обучение переведено около 95 школ.