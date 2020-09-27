Минпросвещения сообщило о ситуации с дистанционным обучением в школах

В России на сегодняшний день на дистанционное обучение переведено около 95 школ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.

По его словам, в ведомстве ведут ежедневный мониторинг ситуации с коронавирусом в школах, а также фиксируют количество отдельных классов, которые закрываются на карантин.

«Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — сказал Глушко.

Он добавил, что число таких школ незначительно растёт. Замминистра уточнил, что часть школ после карантина открываются, но «появляются какие-то новые».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом в школах.