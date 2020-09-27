В Калининградской области 28 сентября объявлен днём траура из-за ДТП

В Калининградской области объявили 28 сентября днём траура по погибшим в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Понедельник, 28 сентября, в регионе объявлен траурным днём», — цитирует главу пресс-службы Дмитрия Лыскова РИА Новости.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил место ДТП, а также побывал в больницах, куда были доставлены пострадавшие.

Ранее МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения автобуса и грузового автомобиля в Зеленоградском районе Калининградской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок, и 14 пострадали.

ДТП произошло на автодороге Переславское — Янтарный в районе посёлка Кумачево.