Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Калининградом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса и грузового автомобиля в Зеленоградском районе Калининградской области, в результате которого погибли семеро и ещё 14 человек пострадали.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. «УМВД по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту ДТП по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — приводит сообщение ТАСС. На место аварии прибыл глава регионального управления ведомства генерал-майор Игорь Илларионов. Ранее стало известно, что, по предварительным данным, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок. В числе погибших водители грузовика и автобуса. ДТП произошло на автодороге Переславское — Янтарный в районе посёлка Кумачево.