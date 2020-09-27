Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Калининградом
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.
«УМВД по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту ДТП по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — приводит сообщение ТАСС.
На место аварии прибыл глава регионального управления ведомства генерал-майор Игорь Илларионов.
Ранее стало известно, что, по предварительным данным, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок.
В числе погибших водители грузовика и автобуса.
ДТП произошло на автодороге Переславское — Янтарный в районе посёлка Кумачево.