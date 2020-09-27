Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Калининградом

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса и грузового автомобиля в Зеленоградском районе Калининградской области, в результате которого погибли семеро и ещё 14 человек пострадали.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Калининградом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

«УМВД по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту ДТП по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — приводит сообщение ТАСС.

На место аварии прибыл глава регионального управления ведомства генерал-майор Игорь Илларионов.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок.

В числе погибших водители грузовика и автобуса.

ДТП произошло на автодороге Переславское — Янтарный в районе посёлка Кумачево. 

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