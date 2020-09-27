Число погибших при ДТП в Калининграде увеличилось до семи

Количество погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Зеленоградском районе Калининградской области увеличилось до семи.

«На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребёнок. Количество пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, в настоящее время устанавливается», — приводит ТАСС сообщение СУ СК России по региону.

По предварительным данным, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок. Среди погибших водители обоих транспортных средств.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, госпитализированы десять человек.

Прокуратура начала проверку.