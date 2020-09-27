Число погибших при ДТП в Калининграде увеличилось до семи
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«На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребёнок. Количество пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, в настоящее время устанавливается», — приводит ТАСС сообщение СУ СК России по региону.
По предварительным данным, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок. Среди погибших водители обоих транспортных средств.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, госпитализированы десять человек.
Прокуратура начала проверку.