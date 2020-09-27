В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

В ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Калининградской области погибли шесть человек.

Как сообщается в пресс-релизе МЧС, поступившем в распоряжение RT, авария произошла на автодороге Переславское — Янтарный в районе посёлка Кумачево.

В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребёнок 2011 года рождения. Также сообщается, что травмы получили восемь человек.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили дело после опрокидывания автобуса.