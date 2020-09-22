В Хабаровском крае возбудили дело после опрокидывания автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
«В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации», — указывается в заявлении.
По данным полиции, в результате аварии травмы получил 21 пассажир. У части пострадавших зафиксированы тяжёлые повреждения.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, при этом 13 человек были госпитализированы.