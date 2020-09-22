В Хабаровском крае возбудили дело после опрокидывания автобуса

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В МВД Хабаровского края сообщили о возбуждении уголовного дела после ДТП, в результате которого произошло опрокидывание автобуса.
В Хабаровском крае возбудили дело после опрокидывания автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации», — указывается в заявлении.

По данным полиции, в результате аварии травмы получил 21 пассажир. У части пострадавших зафиксированы тяжёлые повреждения. 

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, при этом 13 человек были госпитализированы.

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