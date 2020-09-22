В Хабаровском крае возбудили дело после опрокидывания автобуса

В МВД Хабаровского края сообщили о возбуждении уголовного дела после ДТП, в результате которого произошло опрокидывание автобуса.

Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации», — указывается в заявлении.

По данным полиции, в результате аварии травмы получил 21 пассажир. У части пострадавших зафиксированы тяжёлые повреждения.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, при этом 13 человек были госпитализированы.