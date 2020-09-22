Медики уточнили число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае все 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, при этом 13 человек были госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении краевого центра медицины катастроф.

В центре напомнили, что автобус перевернулся в Ульчском районе.

«В нём находилось 44 пассажира и один водитель. Погибших нет. Травмы различной степени тяжести получили все участники инцидента», — заявили в центре.

Пассажирам, в том числе ребёнку, который получил ссадины, оказали помощь на месте.

В больницу были доставлены 13 человек с ушибами, переломами и повреждениями мягких тканей. Четыре человека после ДТП находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом в Хабаровском крае.