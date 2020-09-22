Медики уточнили число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении краевого центра медицины катастроф.
В центре напомнили, что автобус перевернулся в Ульчском районе.
«В нём находилось 44 пассажира и один водитель. Погибших нет. Травмы различной степени тяжести получили все участники инцидента», — заявили в центре.
Пассажирам, в том числе ребёнку, который получил ссадины, оказали помощь на месте.
В больницу были доставлены 13 человек с ушибами, переломами и повреждениями мягких тканей. Четыре человека после ДТП находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом в Хабаровском крае.