Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
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По данным ведомства, ДТП произошло на участке дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре на выезде из посёлка Решающего.
«Предположительно, автобус поймал бровку (близко к обочине находился) и перевернулся. Прокуратурой Ульчского района проводится проверка в связи с опрокидыванием», — приводит сообщение ТАСС.
На место ДТП выехал районный прокурор.
Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14.