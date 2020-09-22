Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Прокуратура организовала проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ДТП произошло на участке дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре на выезде из посёлка Решающего.

«Предположительно, автобус поймал бровку (близко к обочине находился) и перевернулся. Прокуратурой Ульчского района проводится проверка в связи с опрокидыванием», — приводит сообщение ТАСС.

На место ДТП выехал районный прокурор.

Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14.