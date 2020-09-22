Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«По последним предварительным данным, 14 пострадавших», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Их госпитализировали в районную больницу.
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