Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «По последним предварительным данным, 14 пострадавших», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Их госпитализировали в районную больницу.