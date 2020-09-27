В России вылечились от коронавируса ещё 3068 пациентов

В России за сутки выписали 3068 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 943 218. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3068 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России — 943 218», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 6004 пациентах, вылечившихся от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 45,1 млн тестов на выявление COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавируса завершится в конце сентября.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.