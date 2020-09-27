В России вылечились от коронавируса ещё 3068 пациентов
- АГН «Москва»
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«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3068 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России — 943 218», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 6004 пациентах, вылечившихся от COVID-19.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 45,1 млн тестов на выявление COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавируса завершится в конце сентября.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.