Более 45,1 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 45,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
- Reuters
По данным ведомства, за сутки было проведено около 379 тыс. исследований.
«Под меднаблюдением остаются 220 195 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.
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