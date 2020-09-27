Более 45,1 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 45,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Reuters

По данным ведомства, за сутки было проведено около 379 тыс. исследований. «Под меднаблюдением остаются 220 195 человек», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.