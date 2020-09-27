За сутки в России умерли 99 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки умерли 99 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 99 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«За последние сутки подтверждено 99 летальных случаев... За весь период по России умерли 20 324 человека», — говорится в сообщении.

Накануне в России умерли 169 пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы, в том числе людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, соблюдать требования Роспотребнадзора.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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