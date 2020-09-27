За сутки в России умерли 99 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 99 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская