За сутки в России умерли 99 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«За последние сутки подтверждено 99 летальных случаев... За весь период по России умерли 20 324 человека», — говорится в сообщении.
Накануне в России умерли 169 пациентов с COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы, в том числе людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, соблюдать требования Роспотребнадзора.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.