В России за сутки выявили 7867 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7867 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 151 438. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 867 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2077 (26,4%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было выявлено 7523 случая коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России. По её словам, рост «в первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования».

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.