Прокуратура Москвы начала проверку после падения ребёнка из окна дома

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы начала проверку после падения трёхлетнего ребёнка из окна девятого этажа жилого дома на юге столицы, сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефёдова.
Прокуратура Москвы начала проверку после падения ребёнка из окна дома
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребёнка из окна многоэтажного дома на юге столицы», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, ребёнок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома по ул. Кантемировская.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Ижевске из окна четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок.

URA.RU также передавало о начале проверке по факту падения первоклассника из окна школы в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить