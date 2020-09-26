Прокуратура Москвы начала проверку после падения ребёнка из окна дома
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребёнка из окна многоэтажного дома на юге столицы», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, ребёнок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома по ул. Кантемировская.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Ранее в Ижевске из окна четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок.
URA.RU также передавало о начале проверке по факту падения первоклассника из окна школы в Екатеринбурге.