В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения первоклассника из окна школы

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В Екатеринбурге организовали проверку по факту падения первоклассника из окна школы. Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения первоклассника из окна школы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По имеющимся данным, перед уроком музыки преподавательница открыла окно на сцене в актовом зале для проветривания помещения. После занятия учительница стала выстраивать детей в колонну и отошла. В это время семилетний ребёнок с ограниченными возможностями здоровья выпал с третьего этажа.

Видимых повреждений не выявлено. Мальчик госпитализирован для наблюдения.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

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