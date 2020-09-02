В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения первоклассника из окна школы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
По имеющимся данным, перед уроком музыки преподавательница открыла окно на сцене в актовом зале для проветривания помещения. После занятия учительница стала выстраивать детей в колонну и отошла. В это время семилетний ребёнок с ограниченными возможностями здоровья выпал с третьего этажа.
Видимых повреждений не выявлено. Мальчик госпитализирован для наблюдения.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.