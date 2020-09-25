В Ижевске с четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Ижевску.
Это произошло днём, около 14:00.
По предварительным данным, мать ребёнка ненадолго покинула комнату. Ребёнок оперся на москитную сетку, и она не выдержала его веса.
Полицейские и «скорая помощь» в срочном порядке прибыли на место происшествия.
В результате падения ребёнок получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
В августе телеканал «360» сообщал, что в Забайкалье четырёхлетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него напала бродячая собака.