В Ижевске с четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок

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В Ижевске на Воткинском шоссе в четверг, 24 сентября, из окна четвёртого этажа выпал ребёнок в возрасте полутора лет.
В Ижевске с четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Ижевску.

Это произошло днём, около 14:00.

По предварительным данным, мать ребёнка ненадолго покинула комнату. Ребёнок оперся на москитную сетку, и она не выдержала его веса.

Полицейские и «скорая помощь» в срочном порядке прибыли на место происшествия.

В результате падения ребёнок получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

В августе телеканал «360» сообщал, что в Забайкалье четырёхлетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него напала бродячая собака.

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