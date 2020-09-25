В Ижевске с четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок

В Ижевске на Воткинском шоссе в четверг, 24 сентября, из окна четвёртого этажа выпал ребёнок в возрасте полутора лет.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Ижевску.

Это произошло днём, около 14:00.

По предварительным данным, мать ребёнка ненадолго покинула комнату. Ребёнок оперся на москитную сетку, и она не выдержала его веса.

Полицейские и «скорая помощь» в срочном порядке прибыли на место происшествия.

В результате падения ребёнок получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

В августе телеканал «360» сообщал, что в Забайкалье четырёхлетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него напала бродячая собака.