«Вектор» изучает влияние вакцины от COVID-19 на беременных

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Центр «Вектор» проводит исследования влияния вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на беременных, они завершатся в середине декабря.
«Вектор» изучает влияние вакцины от COVID-19 на беременных
  • Reuters

Об этом сообщила директор ИМБТ центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Даниленко в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«В настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около четырёх месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в конце сентября. 

По данным Роспотребнадзора, третий этап исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре.

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