«Вектор» изучает влияние вакцины от COVID-19 на беременных
- Reuters
Об этом сообщила директор ИМБТ центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Даниленко в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
«В настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около четырёх месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в конце сентября.
По данным Роспотребнадзора, третий этап исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре.