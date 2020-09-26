«Вектор» изучает влияние вакцины от COVID-19 на беременных

Центр «Вектор» проводит исследования влияния вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на беременных, они завершатся в середине декабря.

Об этом сообщила директор ИМБТ центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Даниленко в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«В настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около четырёх месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в конце сентября.

По данным Роспотребнадзора, третий этап исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре.