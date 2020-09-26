В Москве за сутки выявили 1792 случая коронавируса
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«В столице подтверждено 1792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что количество госпитализаций «также растёт, за сутки в больницы поступили 830 человек».
За день провели более 70 тыс. тестирований на COVID-19.
«Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%», — говорится в сообщении.
Накануне в Москве выявили 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Также заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве.