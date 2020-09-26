В Москве за сутки выявили 1792 случая коронавируса

В Москве за сутки зафиксировано 1792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«В столице подтверждено 1792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что количество госпитализаций «также растёт, за сутки в больницы поступили 830 человек».

За день провели более 70 тыс. тестирований на COVID-19.

«Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве выявили 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве.