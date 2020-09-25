В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.

Она отметила, что в столице «наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций».

«Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объёма коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сообщила Ракова.

При этом она отметила, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется.