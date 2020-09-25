В Госдуме прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Москве

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«С учётом опыта весны и лета мы просто должны разделять ситуацию на квадраты. Меры должны быть локальными и точечными», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Морозов также отметил, что работодателям нужно более внимательно относиться к контролю за здоровьем сотрудников.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе со «Взглядом» напомнил, что наступает осенне-зимний период, который также оказывает влияние на ситуацию.

«Кстати говоря, чтобы организм не стал уязвимым к коронавирусу из-за гриппа, стоит обязательно прививаться. Лично я прививаюсь от гриппа каждый год в сентябре, хотя 40 лет проработал с этим вирусом в обнимку», — сказал он.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук академик РАЕН Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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