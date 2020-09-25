Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он заявил, что система здравоохранения способна полностью справиться с ситуацией.

«И что самое главное: благодаря разрешённому лекарству для амбулаторного применения лечение большей части лёгких случаев возможно именно амбулаторно», — сказал эксперт.

Со своей стороны, академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН выразил мнение, что нужно стремиться ещё более строго соблюдать режим.

«Речь идёт о ношении масок, мытье рук и соблюдении социальной дистанции», — напомнил он.

Эксперт добавил, что прежде всего необходимо защищать пожилых людей.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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