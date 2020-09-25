Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он заявил, что система здравоохранения способна полностью справиться с ситуацией.
«И что самое главное: благодаря разрешённому лекарству для амбулаторного применения лечение большей части лёгких случаев возможно именно амбулаторно», — сказал эксперт.
Со своей стороны, академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН выразил мнение, что нужно стремиться ещё более строго соблюдать режим.
«Речь идёт о ношении масок, мытье рук и соблюдении социальной дистанции», — напомнил он.
Эксперт добавил, что прежде всего необходимо защищать пожилых людей.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19.