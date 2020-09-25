В Томской области входящих в группу риска граждан первыми привьют от коронавируса

Жители Томской области, которые входят в группу риска по COVID-19, пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции в этом году.

До декабря в регион поступит партия из нескольких тысяч вакцин «Спутник V», сообщает портал vtomske.ru.

Власти отмечают, что вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Первыми на данный момент в регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы).

«Основная партия планируется в октябре-ноябре, до декабря мы ожидаем несколько поставок. До конца этого года вакцинация пока только для жителей из группы риска. Речь идёт о тысячах вакцин», — рассказал замгубернатора Иван Деев.

По сообщениям портала URA.RU, в Челябинске началась вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получили 42 врача-добровольца.