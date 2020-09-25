Депутат прокомментировал идею о продуктовых сертификатах для малоимущих

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, автор идеи продуктовых сертификатов для малоимущих Ярослав Нилов рассказал о важности нового законопроекта.

Нижняя палата начала разработку законопроекта о продуктовых сертификатах для всех нуждающихся россиян. Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал автор идеи Ярослав Нилов.

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму — не менее 25% от федерального прожиточного минимума», — рассказал парламентарий.

По его словам, непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных.

«Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Его обладатель приобретает в торговой организации продукты на указанную сумму, после чего эти средства компенсируются магазину из бюджета», — пояснил автор инициативы.

Заняться составлением перечня товаров может правительство.

«Процедурно оформить инициативу можно довольно быстро — текст законопроекта уже готов. Думаю, на следующей неделе он уже может быть направлен на согласование в правительство. Мы обязаны получить заключение кабмина, так как речь идёт о бюджетных расходах. Детали будут прорабатывать как раз профильные министерства», — заключил Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью остаётся первостепенной задачей для властей.