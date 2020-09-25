В Севастополе построят новый корпус инфекционной больницы

Новый модульный корпус в ближайшее время будет построен на территории севастопольской инфекционной больницы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление избранного губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«На следующей неделе мы должны окончательно с финансированием определиться — построим ещё один модульный корпус в инфекционной больнице, нужно его строить. Прямо на улице Коммунистической он будет», — цитирует издание Михаила Развожаева.

Глава города добавил, что уже известно точное место размещения здания на территории больницы, продуман способ его подключения к энергосетям.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области, в Домодедове, детский хоспис получил дополнительное здание. Теперь медицинское учреждение сможет принимать больше паллиативных пациентов, в основном это дети до десяти лет.