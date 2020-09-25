В Госдуме поддержали инициативу включить журналистов в группу риска

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Член думского комитета по информационной политике, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко поддержал инициативу включить работников отечественных СМИ в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса.
В Госдуме поддержали инициативу включить журналистов в группу риска
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо депутат намерен направить главе Минздрава Михаилу Мурашко в понедельник, 28 сентября.

«В период пандемии граждане как никогда нуждаются в информировании, в оперативной и достоверной информации от профессиональных работников СМИ. Вакуум недопустим», — заявил Ревенко.

По его словам, журналисты посещают «красные зоны», общественные объекты.

Из рекомендаций Минздрава следует, что в настоящее время в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 входят врачи и учителя, работники органов соцзащиты и общественного транспорта, сферы торговли и услуг, общепита, а также полицейские и призывники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске началась вакцинация от коронавируса.

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