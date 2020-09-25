Эксперт по трудовому праву прокомментировала ситуацию с удалённой работой

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Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова прокомментировала ситуацию с удалённой работой.
Эксперт по трудовому праву прокомментировала ситуацию с удалённой работой
  • Pixabay

«Например, уволить за прогул на дистанционной работе технически сложно. Это возможно, если в трудовом договоре было прописано, что человек должен выходить в эфир тогда-то и тогда-то. Или установлено программное обеспечение, которое фиксирует время, когда вы отсылаете те или иные документы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, увольнение может быть скорее по факту неисполнения должностных обязанностей в определённый период.

Как отметила Петрова, уволить можно за конкретное нарушение, то есть если сотрудник не сделал какой-то объём работ, прописанных в трудовом договоре. Но перед этим работодатель должен взять письменное объяснение, после чего принять решение, считать эту причину уважительной или нет.

Ранее бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что новые поправки к законопроекту об удалённой работе не содержат нормы об увольнении сотрудника за присутствие на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

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