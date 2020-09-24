Эксперт оценила предложение не увольнять за работу в состоянии опьянения на удалёнке

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Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина прокомментировала сообщение о том, что новые поправки к законопроекту об удалённой работе не содержат нормы об увольнении сотрудника за присутствие на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Эксперт оценила предложение не увольнять за работу в состоянии опьянения на удалёнке
  • Pixabay

«С точки зрения управления персоналом я бы подбирала людей более тщательно и работала с ними более плотно. Чтобы у них создавалось ощущение важности того, что они делают, нужности того, что они делают. И что в этом им алкогольное опьянение не помогает», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в случае с дистанционной работой нужно фиксироваться на результате.

Как считает эксперт, российское общество готово к распространению удалённых форм сотрудничества.

«Оказывается, не обязательно, чтобы люди сидели в офисе с девяти до шести. Не обязательно, чтобы вообще офис существовал. Во многих сферах и индустриях это классно работает, ты экономишь на офисах и на всяких сопутствующих расходах», — добавила она.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в рабочую группу по подготовке законопроекта входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, а также эксперты.

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