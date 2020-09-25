Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19

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Доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетесов оценил ситуацию с COVID-19.
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Нам надо не только устанавливать правила, но и соблюдать их. А для этого надо наладить контроль за мерами, и иногда приходится вводить штрафы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Нетесов, когда в Италии ввели крупные штрафы за несоблюдение масочного режима, там в разы снизился всплеск заболеваемости коронавирусом.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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