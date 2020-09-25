Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя

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В Ялте уволили заместителя главы городской администрации Михаила Загорцева из-за его высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью. Об этом заявил мэр города Иван Имгрунт.
Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя
  • © Официальный сайт города Ялта

«Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось его интервью, о котором на момент приёма в администрацию нам было неизвестно», — цитирует РИА Новости Имгрунта.

По его словам, городские власти считают высказывания несовместимыми с должностью заместителя.

Как уточняет агентство, речь идёт об открытом видеообращении, которое Загорцев записал в августе до назначения на должность.

В нём он призвал россиян не вмешиваться в дела Белоруссии, поддержал протесты в стране, а также призвал чиновников и силовиков перейти на сторону народа.

Загорцев также признаётся, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады.

Ранее в Белоруссии уволили главу Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушку после поддержки протестов.

В конце августа белорусский лидер Александр Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии Игоря Лещеню, который поддержал протесты оппозиции.

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