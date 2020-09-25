В Кремле прокомментировали заболеваемость коронавирусом в Москве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Москве.
В Кремле прокомментировали заболеваемость коронавирусом в Москве
  • Reuters

«Мы констатируем определённый рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее принятые меры по мобилизации — и городской в Москве, и в регионах — системы здравоохранения позволяют в гораздо более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии. Безусловно, рост этих цифр должен являться поводом для всех быть более аккуратными и заботиться о себе и близких», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется.

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