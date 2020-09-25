В Ростове-на-Дону прокомментировали ситуацию с тестированием на коронавирус

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В Ростове-на-Дону некоторые категории граждан имеют право бесплатно пройти исследование на коронавирус.
В Ростове-на-Дону прокомментировали ситуацию с тестированием на коронавирус
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение городской администрации.

В городских поликлиниках сформированы бригады медиков, которые занимаются отбором биологического материала для исследований. Списки пациентов, к которым выезжают бригады, составляют по заявкам врачей.

Проверяют в обязательном порядке людей с пневмонией, старше 65 лет с симптомами ОРВИ, беременных на 38-й неделе и более. Также это касается тех, кто контактировал с заражёнными, и врачей, которые могут заразиться на работе.

В других случаях пройти тестирование можно лишь на платной основе.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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