В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет», — цитирует ТАСС Горелова.

Он пояснил, что «эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

По данным на 25 сентября, в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.