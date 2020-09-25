В Госдуме назвали разумными рекомендации для пожилых москвичей

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.
В Госдуме назвали разумными рекомендации для пожилых москвичей
  • РИА Новости

«Понятно, что он (Собянин. — RT) получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (такая рекомендация. — RT) правильно», — отметил Говорин.

Депутат подчеркнул, что поскольку пожилые люди тяжелее переносят заболевание коронавирусом, то такую рекомендацию можно назвать «вполне разумной».

Парламентарий также отметил, что она направлена на «упреждение более серьёзных последствий». 

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей по возможности оставаться дома.

Он рекомендовал этим категориям граждан перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Мэр Москвы также попросил их временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно, подчеркнув, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

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