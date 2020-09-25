На Камчатке возобновляется работа кинотеатров

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На Камчатке спустя полгода перерыва возобновляется работа кинотеатров при условии неполной загрузки залов и при соблюдении масочного режима, сообщает правительство региона.
На Камчатке возобновляется работа кинотеатров
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«С 25 сентября кинотеатры могут возобновить свою работу. Но с учётом определённых ограничений, в число которых входит неполная загрузка залов», — цитирует пресс-служба врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Там также отметили, что масочный режим на территории региона продлён до 2 октября, в связи с этим собственники кинотеатров обеспечат посетителей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

С 9 сентября на Камчатке отменён режим самоизоляции.

Киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.

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