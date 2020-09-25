В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки

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В Нижегородской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей днём 24 сентября девятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки
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По данным следствия, ребёнок возвращался домой из школы и вышел на остановке в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась.

«В вечернее время 24 сентября 2020 года в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте посёлка Неклюдово Борского района тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности главы регионального следственного управления СК.

Ранее СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух девочек восьми и 13 лет в Рыбинске.

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